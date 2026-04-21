Brasil conquista 15 medalhas no Pan-Americano de Judô

O Brasil confirmou o favoritismo e encerrou o Campeonato Pan-Americano de Judô, disputado na Cidade do Panamá, com um total de 15 medalhas, sendo sete ouros, duas pratas e seis bronzes.
No encerramento da competição, na noite de segunda-feira (20), a equipe mista levou o título pela sétima vez seguida.
A seleção brasileira venceu as duas primeiras rodadas, contra Venezuela e Peru, ambas por 4 a 0. A maior dificuldade veio na decisão, diante da tradicional rival Cuba.
Os cubanos chegaram a vencer a primeira luta, com Andy Granda, ex-campeão mundial da categoria pesado (+100kg), marcando um ippon em Lucas Lima, no confronto válido pelo +90kg.
Mas a reação brasileira veio com Sarah Souza, na categoria até 57kg, que conseguiu um yuko e aplicou uma chave-de-braço em Lian Benavides.
A virada chegou com Daniel Cargnin, no peso -73kg, que jogou Marlon Herrera e garantiu um yuko.
Nauana Silva, na categoria -70kg, venceu Anisdelys Ur Lopez por ippon e deixou o Brasil a um ponto do hepta.
O título brasileiro foi confirmado com Rafael Macedo, que imobilizou Amado Montes por vinte segundos.
Confira todas as medalhas do Brasil no Pan-Americano de Judô:
Ouro:
- 48kg — Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube-MG)
- 52kg — Larissa Pimenta (Pinheiros-SP)
- 57kg — Shirlen Nascimento (Sesi-SP)
- 70kg — Nauana Silva (Pinheiros-SP)
- 73kg — Daniel Cargnin (Sogipa-RS)
- 100kg — Leonardo Gonçalves (Sogipa-RS)
- Equipe mista: Sarah Souza, Nauana Silva, Luana Carvalho e Beatriz Freitas, no feminino; Daniel Cargnin, Guilherme de Oliveira, Rafael Macedo, Andrey Coelho (Grêmio Náutico União-RS) e Lucas Lima, no masculino.
Prata:
- 57kg — Sarah Souza (Pinheiros-SP)
- 63kg — Rafaela Silva (Instituto Reação-RJ)
Bronze:
- 70kg — Luana Carvalho (Sesi-SP)
- 78kg — Beatriz Freitas (Pinheiros-SP)
- 73kg — Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby-SP)
- 81kg — David Lima (Sogipa-RS)
- 90kg — Rafael Macedo (Sogipa-RS)
- +100kg — Lucas Lima (Pinheiros-SP)