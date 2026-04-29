Bragantino e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30min, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Escalações para Bragantino x River Plate
Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
River Plate: Beltran; Montiel, Martinez Quarta, Rivero e Acuña; Meza e Moreno; Galvan, Paez e Colídio; Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.
Arbitragem para Bragantino x River Plate
Wilmar Roldán (COL), auxiliado por Jhon Leon (COL) e Jhon Gallego (COL). VAR: Leonard Mosquera (COL).
Onde assistir a Bragantino x River Plate
- A Paramount+ anuncia a transmissão.