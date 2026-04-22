Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30min, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Escalações para Bragantino x Mirassol
Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.
Mirassol: Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Shaylon, Denilson, Aldo Filho e Reinaldo; André Luis e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem para Bragantino x Mirassol
Wagner do Nascimento Magalhães auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca (trio do Rio de Janeiro). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir a Bragantino x Mirassol
A partida será transmitida ao vivo na Amazon Prime Video.