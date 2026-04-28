Botafogo e Independiente Petrolero se enfrentam nesta terça-feira (28) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Independiente Petrolero
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.
Independiente Petrolero: Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas. Técnico: Thiago Leitão.
Onde assistir a Botafogo x Independiente Petrolero
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e na Disney+.
