Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Chapecoense
Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Edenilson, Danilo e Medina; Junior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Chapecoense: Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Higor Meritão; Italo, Camilo, Balieiro e Marcinho; Bolasie. Técnico: Fábio Mathias
Arbitragem para Botafogo x Chapecoense
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
Onde assistir à Botafogo x Chapecoense
A partida será transmitida ao vivo no sportv e Premiere.