Botafogo vira, mas cede empate ao Coritiba com falha bizarra e aumenta pressão sobre Franclim

O Botafogo tinha tudo para amenizar a pressão sob o técnico Franclim Carvalho - que chegou a ser chamado de burro pela torcida no intervalo - mas novamente viu a vitória escapar em erros individuais. O time foi valente, buscou até a virada sobre o Coritiba, mas a falha bizarra de Villalba colocou tudo a perder, ficando no empate por 2 a 2 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O primeiro tempo do Botafogo foi bem abaixo, cedendo muitos espaços viu o Coritiba armar o contra-ataque e abrir o placar com Breno Lopes. O time saiu para os vestiários bastante vaiado e com o técnico Franclim Carvalho sendo alvo de protestos. As mudanças do treinador no segundo tempo surtiram efeito, conquistando a virada com Danilo e Arthur Cabral, mas na reta final viu Villalba furar a bola e Lavega aproveitou para decretar o empate no Rio de Janeiro.
Franclim Carvalho já tinha sentido o gosto da pressão no meio de semana, quando ficou no empate por 1 a 1 contra o Caracas-VEN, pela Sul-Americana. Agora, o treinador segue sendo pressionado, ainda em busca da primeira vitória. Com o resultado, o Botafogo aparece em 11º lugar, com 13 pontos, enquanto o Coritiba é o sétimo, com 16.
O Botafogo começou a partida disperso em campo. Apesar de ter presença no campo ofensivo, dava muito espaço na defesa e era vítima dos contra-ataques do Coritiba. O time carioca não conseguia penetrar na defesa adversária e passou a ter que arriscar de longe. Até levou certo perigo em chutes de Barrera e Montoro, mas era pouco para quem tinha mais a posse da bola.
De tanto deixar espaço, o Coritiba aproveitou o erro de Danilo no meio de campo e Breno Lopes completou o contragolpe fatal, aos 32 minutos, para abrir o placar. O gol desestabilizou ainda mais o Botafogo, que novamente errou na saída de bola e só não viu o prejuízo aumentar graças a boa defesa de Raul, com os pés. Ao fim do primeiro tempo, a torcida xingou o técnico Franclim Carvalho de "burro".
O Botafogo voltou com mudanças para a segunda etapa, cresceu em campo e contou com a individualidade de Danilo para igualar o marcador, aos nove. Vitinho deu lindo passe para o volante, fintar o marcador e bater forte para marcar um belo gol. O time se animou e quase virou o marcador na sequência, mas Barrera pegou muito embaixo da bola e mandou para fora cara a cara com o goleiro.
De tanto insistir, Caio Roque cruzou, Ednilson desviou de cabeça e Arthur Cabral foi mais rápido que a defesa e virou o marcador, aos 31 minutos. Entretanto a alegria botafoguense durou pouco tempo. Após lançamento, Villalba falhou feio e Laveaga aproveitou para deixar tudo igual, aos 33. O lance gerou revolta da torcida e o time até foi para o tudo ou nada na reta final, mas acumulou erros e amargou o empate decepcionante.
O Botafogo agora vira a chave para a Copa Sul-Americana, quando visita o Racing-ARG, na quarta-feira, às 19h, na Argentina. Já pelo Brasileiro, atua no próximo sábado, às 18h30, contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), enquanto o Coritiba tem pela frente o Atlético-MG, no domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 CORITIBA
BOTAFOGO - Raul; Vitinho (Chris Ramos), Bastos, Alexander Barboza e Jhoan Hernández (Caio Roque); Danilo, Medina, Montoro (Villaba), Santi Rodríguez (Edenílson) e Barrera (Matheus Martins); Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Cóser), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Sebastián Gómez (Thiago Santos), Vini Paulista (Walisson) e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Breno Lopes (Lavega). Técnico: Fernando Seabra.
GOLS - Breno Lopes, aos 32 minutos do primeiro tempo. Danilo, aos nove, Arthur Cabral, aos 31, Lavega, aos 33 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Alexander Barboza, Thiago Santos, Jacy e Wallisson.
ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).
RENDA - R$ 389.600,00.
PÚBLICO - 14.695 torcedores.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).