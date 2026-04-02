Botafogo tem decisão favorável na Justiça contra Textor e vê dívida explodir para R$ 2,7 bi

A 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) publicou nesta quarta-feira, 1º, uma decisão em segunda instância favorável ao Botafogo contra John Textor, dono da SAF do clube alvinegro. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, a decisão atende a um pedido do associativo que "mantém todas as decisões preventivas afastando a continuidade da dilapidação patrimonial e deterioração das combalidas finanças até o trânsito em julgado do processo judicial", explicou o advogado do clube, Leonardo Antonelli.

Ainda de acordo com a publicação, o balanço financeiro da SAF do Botafogo, que deve ser publicado neste mês, deve apontar uma dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. A preocupação com os rumos do futebol botafoguense motivou a ação do clube associativo, que detém 10% da SAF e tem o papel de fiscalização, contra Textor.

Com a decisão favorável ao associativo no segundo grau, Textor fica a impossibilitado, até o trânsito em julgado, de praticar ações nas quais o Botafogo entende ser danosas. Tal medida visa proteger o patrimônio do clube de possíveis danos irreversíveis causados por gestões temerárias.

Em 25 de março, o Botafogo ingressou com uma petição no TJ-RJ para tentar derrubar a liminar que mantém Textor à frente do futebol alvinegro. O recurso busca suspender uma decisão de outubro do ano passado, sob a alegação de que a atual administração da SAF estaria realizando operações financeiras arriscadas para esconder a real situação do Botafogo.

Na petição, os advogados do associativo mencionam o "risco de novas operações de crédito e de antecipação de receita" em condições desvantajosas. O texto afirma que tais manobras teriam o objetivo de "mascarar a realidade financeira da SAF Botafogo". Agora, a disputa pelo comando do Botafogo agora irá para o Tribunal Arbitral.