Botafogo marca no fim, bate Chapecoense e abre vantagem na Copa do Brasil

O Botafogo abriu vantagem em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (21), o time carioca voltou ao Nilton Santos para encarar a Chapecoense, pelo jogo de ida da 5ª fase da competição nacional e com um gol no fim superou o adversário por 1 a 0.
Com o resultado, o Botafogo leva a vantagem do empate para o jogo da volta, marcado apenas para o dia 14 de maio, às 18h, na Arena Condá. Do outro lado, para avançar, a Chapecoense precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem ou por um, para levar a disputa aos pênaltis.
Nesta etapa da Copa do Brasil, ambas as equipes já garantiram R$ 2 milhões em cotas da CBF, com a promessa de mais R$ 3 milhões para quem carimbar o passaporte para as oitavas de final.
O resultado ainda manteve um tabu histórico do confronto. A última vez que o Botafogo perdeu para a Chapecoense foi há quase dez anos, em novembro de 2016.
Confiante após a goleada contra a própria Chapecoense no último final de semana, o Botafogo iniciou a partida pressionando e quase abriu o marcador logo aos seis, quando o panamenho Kadir recebeu cruzamento de Júnior Santos e acertou a trave. No rebote, Júnior mandou na rede, pelo lado de fora.
A Chapecoense conseguiu responder aos 20, quando Bruno Pacheco cruzou na área, mas a bola passou por todo mundo na pequena área. Desde então, o Botafogo voltou a dominar as ações ofensivas, mas seguiu pecando na objetividade e o jogo foi para o intervalo em empate.
Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O time carioca se lançou com tudo ao ataque, mas não encontrou objetividade na finalização das jogadas. Do outro lado, a Chapecoense chegou com perigo aos 16, com Marcinho, que mandou muito perto do gol.
Aos 20, foi a vez de Garcez receber livre na área, de cara para o gol, mas mandar por cima da trave defendida por Neto. Na sequência, o time da casa acordou e quase abriu o placar duas vezes. Aos 23, Montoro mandou de primeira na trave. Aos 25, foi a vez de Vitinho chutar travado e Anderson salvar em cima da linha.
A resposta catarinense, entretanto, quase foi fatal. Aos 37, Ênio recebeu no meio-campo, tirou da marcação e conduziu até a entrada da área, mandando uma bomba na trave. A insistência do Botafogo, porém, surtiu efeito. Aos 45, Vitinho cruzou na área e Alex Telles, de cabeça, mandou para o fundo do gol e garantiu a vitória carioca.
As equipes agora voltam suas atenções para a disputa do Brasileirão, quando voltam a campo neste fim de semana. No sábado, o Botafogo abre a 13ª rodada diante do Internacional, a partir das 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. No dia seguinte, é a vez da Chapecoense ir até o Maracanã para encarar o Fluminense, às 20h30.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 CHAPECOENSE
BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Medina), Danilo e Montoro; Júnior Santos (Arthur Cabral), Kadir (Joaquín Correa) e Matheus Martins (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho.
CHAPECOENSE - Anderson; Marcos Vinícius, Rafael Thyere (Bruno Leonardo), Eduardo Doma e Victor Caetano; Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos (Rubens); Bruno Pacheco (Walter Clar), Garcez (João Vitor) e Marcinho (Ênio). Técnico: Fábio Matias.
GOL - Alex Telles, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Camilo, Caio Roque, Rafael Thyere, Marcinho, Montoro e Anderson.
RENDA - R$ 812.690,00.
PÚBLICO - 26.001 torcedores.
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).