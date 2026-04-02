Botafogo anuncia Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, como treinador até 2027

Treinador tem 39 anos. Botafogo FR / Divulgação

O Botafogo confirmou nesta quinta-feira (2) a contratação do técnico Franclim Carvalho para comandar a equipe principal. O português assinou contrato até o fim de 2027 e retorna ao clube agora como treinador, após passagem recente como integrante da comissão técnica de Artur Jorge.

Franclim é aguardado no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos nos próximos dias. A apresentação oficial ainda terá data divulgada pelo clube. Ele chega acompanhado de sua comissão, formada pelos auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, além do preparador físico Fábio Monteiro e do preparador de goleiros Ricardo Matos.

O novo treinador assume o lugar de Martín Anselmi, desligado há cerca de duas semanas. A diretoria buscava um nome alinhado ao modelo de jogo recente do clube, e Franclim surge como uma solução interna, já familiarizado com o ambiente.

Antes de assumir o cargo, o português teve papel importante na comissão de Artur Jorge, participando das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, além da Taça da Liga de Portugal pelo Braga. No Botafogo, inclusive, já chegou a comandar a equipe interinamente em vitória sobre o Corinthians, no Brasileirão daquele ano.

A escolha também passa pelo momento da carreira do treinador. Franclim optou por não seguir como auxiliar de Artur Jorge no Cruzeiro justamente para iniciar sua trajetória como técnico principal.