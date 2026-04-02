Esportes

Sob nova direção

Botafogo anuncia Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, como treinador até 2027

Português retorna ao Botafogo após integrar a comissão campeã em 2024 e comandará equipe até o fim de 2027.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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