Botafogo admite conversas com novos investidores após frustração com 'descompromisso' de Textor

A batalha jurídica entre o Botafogo e John Textor, responsável pela administração da SAF do clube, ganhou novo capítulo nesta segunda-feira. O clube carioca divulgou nota oficial admitindo que já tem "conversas potenciais" com novos investidores para a parceria e revelou que deve recusar apostes financeiros do norte-americano após se frustrar com recente falta de compromisso.

"Quando da aprovação da constituição da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas partiu do pressuposto de que seus parceiros atuariam com nível de compromisso, diligência e alinhamento necessários à relevância e à história do clube. É legítimo afirmar que o cenário hoje observado está aquém desses expectativas", mostrou insatisfação o Botafogo.

Cansado de dar voto de confiança à empresa administrada por John Textor e se afundando em crise financeira enquanto o administrador da SAF vive realizando manobras em silêncio que não estão dando certo ao Botafogo - estava com transfer Ban recentemente -, a direção parece "cansada" com os desmandos do dirigente e veio com uma resposta dura.

"Diante disso, o Botafogo estruturou, com apoio de assessores financeiros e jurídicos especialistas, uma atuação consistente na avaliação de alternativas e possíveis caminhos para a SAF Botafogo", revelou. O Botafogo mantém diálogo com diferentes agentes do mercado, incluído potenciais investidores e parceiros estratégicos que demonstram interesse em contribuir para o futuro do clube", seguiu, deixando claro seu desãnimo com a SAF atual.

A longa nota, desde o começo, mostra que o clube estava alinhado com Textor, mas que o investidor vem falhando consideravelmente com o acordado no começo da parceria. Além de transfer ban, o clube viu-se obrigado a empréstimos para inscrever novos jogadores.

"O Botafogo de Futebol e Regatas tem acompanhado de forma atenta, diligente e permanente, o extenso litígio envolvendo sócios da Eagle Holding, que atualmente se estende por diferentes países e jurisdições. Ao longo de todo esse processo, o Botafogo, por meio de seu Conselho Direto, optou por manter uma postura de silêncio público, com objetivo de preservar a instituição, a estabilidade da SAF Botafogo e a imagem do clube perante seus torcedores, parceiros e o mercado", iniciou a nota botafoguense.

"Esse silêncio (citado acima), no entanto, jamais significou inércia. Na qualidade de acionista da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas tem atuado de forma ativa e diligente. Ao longo dos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões com os principais envolvidos nesse contexto, incluindo o sr. John Textor, bem como outros sócios e partes relacionadas", foi além o clube.

Na visão do clube, a SAF Botafogo não vem cumprindo seu acordo na relação de obrigações previstas no Acordo de Acionistas, o que vem causando grande apreensão no cenário atual por causa do aumento das dívidas e o não pagamento de dívidas.