Bobadilla não treina e deve desfalcar o São Paulo contra o Juventude pela Copa do Brasil

O São Paulo dificilmente contará com Bobadilla para o confronto diante do Juventude, nesta terça-feira, às 19h15, no Morumbis, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. O clube confirmou que o volante não participou do treino desta segunda-feira, o que praticamente inviabiliza sua presença na partida.

O jogador apresentou um quadro de gastroenterocolite aguda logo após o duelo contra o Vasco, no último sábado, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, segue sob cuidados médicos e não reuniu condições físicas para retornar às atividades com o restante do elenco.

A situação de Bobadilla se soma a uma sequência recente de problemas físicos. Antes mesmo do jogo contra o Vasco, ele já havia sido dúvida até os momentos finais da partida diante do OHiggins, do Chile, por conta de um corte no pé, sendo liberado pelo departamento médico apenas horas antes do confronto.

No compromisso mais recente, voltou a apresentar indisposição, precisou receber soro e medicações, além de passar por uma bateria de exames. Diante do cenário, Negrucci e Luan aparecem como principais alternativas para o setor de meio-campo.

O momento do São Paulo também é de pressão fora de campo. Após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, de virada, torcedores estiveram no CT da Barra Funda nesta segunda-feira para protestar e cobrar diretoria, jogadores e a comissão técnica comandada por Roger Machado.