Blockx vence Francisco Cerúndolo e vai às quartas do Masters 1000 de Madri

Blockx faz a melhor campanha da carreira. OSCAR DEL POZO / AFP

O belga Alexander Blockx derrotou Francisco Cerúndolo por 7/6 (10-8) e 6/2 nesta terça-feira (28) pelas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, deixando a Argentina sem qualquer representante na Caja Mágica.

Blockx, de 21 anos, levou uma hora e trinta e oito minutos para superar Cerúndolo, e vai enfrentar nas quartas de final o atual campeão do torneio, o norueguês Casper Ruud.

Como foi o jogo

Os dois jogadores confirmaram seus saques no primeiro set, que acabou sendo decidido no tie-break depois que o argentino, com uma vantagem de 6-5, não conseguiu converter nenhum dos três break points que teve para fechar a parcial.

No longo tie-break, um retrato do confronto equilibrado que se desenrolava no saibro de Madri, o belga, atual número 69 do mundo, acabou se mostrando o jogador mais sólido.

O segundo set começou difícil para Cerúndolo, número 20 do ranking mundial, que cedeu o saque, permitindo que o belga abrisse uma vantagem de 2-0.

No terceiro game, o argentino desperdiçou cinco oportunidades de break point para voltar a entrar na partida. Com o placar em 3-0, a vantagem se tornou irreversível.

Com esta derrota, que se segue à eliminação sofrida pela manhã por Tomás Martín Etcheverry diante do francês Arthur Fils, a Argentina fica sem seus últimos representantes no Masters 1000 de Madri.