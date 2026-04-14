Bilhete de trem em Nova York até estádio pode aumentar de R$ 64 para R$ 500 durante a Copa

O bilhete de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, pode custar até R$ 500 (100 dólares) durante a Copa do Mundo 2026, avalia a companhia de transporte New Jersey Transit. A informação foi divulgada pelo site americano The Athletic. O estádio será palco da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília).

"Os preços das passagens para viagens nos dias de jogos ainda não foram definidos e qualquer menção a custos seria mera especulação", explicou em comunicado John Chartier, porta-voz da NJ Transit. Segundo o site americano, um representante do Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey manteve a mesma posição.

"Entretanto, como o governador deixou claro, o custo dos oito jogos não será arcado pelos nossos passageiros regulares. Podemos confirmar que o custo total para a agência é de aproximadamente US$ 48 milhões (R$ 240,4 milhões) para os oito jogos", completou Chartier.

O novo valor representaria um aumento de quase sete vezes em relação ao preço praticado atualmente, que é de R$ 64,59 (12,90 dólares). Apesar das especulações, as tarifas do transporte sobre trilhos para o período da Copa devem ser definidas nos próximos dias, ainda de acordo com The Athletic.