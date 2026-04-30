Bieler e Bryan são convocados pela 1ª vez por Bernardinho visando a Liga das Nações de Vôlei

O técnico Bernardinho anunciou nesta quarta-feira a convocação de outros cinco nomes para treinos da seleção brasileira em Saquarema visando a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em junho. E com novidades. O oposto Bryan e o levantador Bieler, destaques na Superliga, foram chamados pela primeira vez.

O levantador do Suzano Vôlei, de 23 anos, é o primeiro nome convocado para a posição chamado e será observado por Bernardinho, dando sequência ao processo de reformulação no Brasil. Os nomes certos da posição, contudo, são Cachopa e Brasília.

Já Bryan, de apenas 20 anos, chega para a concorrida posição de oposto, na qual Darlan é um dos destaques e também apareceu entre os convocados desta quarta. O jogador do Guarulhos Bateu Bet era um nome pedido na seleção principal faz algum tempo após brilhar na equipe de base e já tem quem queira que atue ao lado do titular.

Os outros nomes anunciados são de velhos conhecidos: o ponteiro Lukas Bergmann, titular absoluto com Bernardinho, além do líbero Maique. Na semana passada já haviam sido chamados os ponteiros Honorato e Maicon, os centrais Thiery, Guilherme Voss e Barreto, além do líbero Pureza.