Bia Haddad vence norte-americana de virada e vai às quartas de final de Challenger na Espanha 

Bia Haddad Maia está no 69ª posição do ranking da WTA. João Pires / Fotojump/Divulgação

Bia Haddad maia está nas quartas de final do WTA Challenger 125 de La Bisbal, na Espanha. Na tarde desta quarta-feira (29), ela venceu de virada a norte-americana Ashlyn Krueger, por 2 sets a 1.

A brasileira perdeu o primeiro set no detalhe, apenas no tie-break. No entanto, melhorou o nível de seu jogo, e soube se impor nos momentos decisivos. A partida teve parciais de 6/7 (6), 6/4 e 6/3.

Essa é a primeira vez que a brasileira avança a uma terceira rodada de um torneio em sete meses. A última vez havia sido em setembro do ano passado, no São Paulo Open.