Bia Haddad vence batalha contra tenista local no WTA 125 na Espanha

Bia Haddad se prepara para Roland Garros. VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beatriz Haddad Maia e apagou rapidamente a derrota na estreia no Madrid Open, no qual caiu com duplo 6/1. Nesta segunda-feira, a brasileira estreou no WTA 125 de La Bisbal, também na Espanha, com bom triunfo sobre a local Andrea Lázaro, por 6/3 e 7/6 (7/5).

Foi somente a segunda vitória de Bia Haddad em chave principal na temporada — ganhou um jogo de qualificatório. Antes, havia largado com triunfo em Oeiras, também a nível WTA 125, superando a portuguesa Francisca Jorge. No retrospecto do ano, caiu em 10 estreias.

A brasileira começou bem e logo abriu 4 a 0. Ter uma oponente de ranking baixo pela frente também ajudou. Andrea Lázaro, de 31 anos, é a número 146 do mundo.

Bia Haddad não manteve o bom começo e viu a oponente reduzir a desvantagem com três pontos seguidos — quebrou o serviço de zero.

A brasileira sacou no oitavo game sob tensão. E saiu de um 0 a 30 para a confirmação do game, freando a reação de Andrea Lázaro. Fechou com nova quebra em 6 a 3.

Segundo set

Bia Haddad logo abriu 2 a 0 no segundo set e teve a chance de confirmar o serviço para ampliar a vantagem. Mas deu bobeira e permitiu a quebra à espanhola. Nada de perder a concentração, contudo. Em busca de uma volta por cima na temporada, ela voltou a pontuar no serviço da adversária e encaminhou a vitória com 4 a 1.

Andrea Lázaro mostrou valentia e empatou nas quebras ao aproveitar o segundo break point no sétimo game. Com três pontos seguidos, buscou um improvável 4 a 4 no set, testando mais uma vez o psicológico da brasileira.

O triunfo que parecia certo ganhou contornos de drama com o crescimento da oponente. Um tanto abalada, Bia Haddad levou a virada ao perder o serviço de zero. Não deixou, contudo, a espanhola fechar e buscou o 5 a 5 em set doido, onde o serviço não prevalecia.