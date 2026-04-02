Bia Haddad inicia trabalho com novo técnico e mira sequência no saibro europeu

Bia Haddad Maia treinará na Espanha. João Pires / Fotojump/Divulgação

Beatriz Haddad Maia começou nesta semana um novo capítulo na carreira. A número 1 do Brasil iniciou os trabalhos com o técnico espanhol Carlos Martinez Comet, em Barcelona, em um movimento para tentar recuperar o seu melhor tênis.

A escolha por treinar na Espanha também faz parte dessa mudança de ambiente. Em um dos principais polos do saibro europeu, Bia inicia um período de preparação focado nas próximas competições do circuito.

— Estou feliz em começar o trabalho com o Carlos, que tem bastante experiência e é uma pessoa muito trabalhadora. Motivada para aprender, organizar meu jogo e treinar nesse novo ambiente aqui em Barcelona — disse a brasileira.

O planejamento prevê duas semanas de treinos antes do início da gira no saibro. O primeiro compromisso será o WTA 125 de Oeiras, em Portugal. Na sequência, Bia disputa os torneios de nível 1000 em Madri e Roma, além de Roland Garros, principal objetivo desse trecho da temporada.

Técnico experiente

Com experiência no circuito, Carlos Martinez Comet já trabalhou com nomes importantes, como Svetlana Kuznetsova e Daria Kasatkina, além de tenistas espanhóis como Feliciano López e Fernando Vicente. Seu último trabalho foi com a francesa Lois Boisson.