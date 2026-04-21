Bia Haddad sofre nova eliminação precoce e despenca no ranking mundial

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Bia já esteve entre as 10 do mundo. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

A temporada ruim de Bia Haddad Maia no circuito mundial ganhou novo capítulo nesta terça-feira (21). A brasileira caiu na estreia do WTA 1000 de Madri, na Espanha, com derrota por duplo 6/1 diante da espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª do mundo, após 1h14 de partida.

Agora são 10 derrotas de Bia Haddad em estreias em 2026, e nem mesmo a troca de técnico, agora sob direção de Carlos Martínez Comet, parece ajudá-la a evitar tantos erros e precipitação nas jogadas. A paulista terminou a partida diante de Bouzas Maneiro com 32 erros não forçados contra apenas 12 da adversária.

Além de um triunfo em um qualificatório, a ex-top 10 do mundo havia largado com vitória no WTA 125 de Oeiras, onde era a cabeça de chave 1, mas no qual caiu logo na segunda rodada, com direito a pneu da polonesa Maja Chwaliska, há uma semana. Agora ela foca em Roland Garros.

O jogo

Bouzas Maneiro venceu com extrema facilidade. Mutua Madrid Open / Divulgação

Sob pressão, a brasileira até começou agressiva, mas exagerando nos erros na hora de definir diante de uma Bouzas Maneiro firme e cometendo poucas falhas. Atual número 69 do ranking da WTA, Bia teve oportunidades para fechar seus dois primeiros serviços e acabou permitindo as quebras. No quarto game, por exemplo, saiu de 40 a 0 e não aproveitou. Em desvantagem de 4 a 0, nada pôde fazer para reverter o placar e a espanhola fechou por 6 a 1.

O segundo set começou da mesma forma, com Bouzas Maneiro pressionando e logo abrindo a chance de quebra. Mandou para fora, para alívio de Bia, que conseguiu fazer 1 a 0 com enorme sacrifício.

O jogo da brasileira, entretanto, não fluía e rapidamente a tenista da casa encaminhou o triunfo, quebrando duas vezes seguidas com winners e abrindo 5 a 1. Com novo erro, Bia Haddad perdeu o serviço pela terceira vez na parcial e se despediu com novo 6 a 1. No jogo, a paulista marcou 36 pontos contra 59 da espanhola e acertou apenas quatro bolas vencedoras (winners) contra 16 da europeia, que na segunda rodada vai enfrentar a russa Diana Shnaider, 18ª cabeça de chave da competição.

Queda no ranking