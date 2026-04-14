Bia Haddad estreia parceria com técnico ganhando em Oeiras e findando jejum de quase 7 meses

A parceria de Beatriz Haddad Maia com o técnico Carlos Martinez Comet começou da melhor maneira possível. A brasileira passou pela primeira estreia no ano - vinha de nove derrotas e um triunfo em qualificatório - e quebrou jejum que completaria sete meses na sexta-feira.
Depois de abrir mão de torneios mais importantes, Bia Haddad largou no WTA 125 e Oeiras, em Portugal, como a principal cabeça de chave e superou a anfitriã Francisca Jorge, convidada para o torneio local, parciais de 6/4 e 7/6 (6/3) após 2h02 de partida.
Jogar em uma competição com nível WTA mais baixo foi a fórmula encontrada pela brasileira em acordo com Carlos Comet para recuperar o emocional e ganhar um pouco de ritmo de jogo já mirando Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.
A última vitória de Bia Haddad no circuito mundial havia sido na estreia do Aberto de Seul, na Coreia do Sul, dia 17 de setembro. Na ocasião, superou a local Back Da-yeon por 6/4 e 6/3. Foi a última competição da brasileira em 2025. Voltou em Adelaide, no começo do ano, quando iniciou seu calvário em estreias, perdendo nove vezes seguidas - só tinha somado um triunfo em 2026, em qualificatório.
Após estreia com vitória dura diante da 188ª do mundo, mas com demonstração de mais concentração e paciência para trocar bolas, característica das quadras de saibro, o brasileira volta a jogar nesta quarta-feira, mais uma vez como favorita, diante da polonesa Maja Chwalinska, 129ª e com a qual jamais atuou.