Bia Haddad estreia parceria com técnico ganhando em Oeiras e findando jejum de quase 7 meses

A parceria de Beatriz Haddad Maia com o técnico Carlos Martinez Comet começou da melhor maneira possível. A brasileira passou pela primeira estreia no ano - vinha de nove derrotas e um triunfo em qualificatório - e quebrou jejum que completaria sete meses na sexta-feira.

Depois de abrir mão de torneios mais importantes, Bia Haddad largou no WTA 125 e Oeiras, em Portugal, como a principal cabeça de chave e superou a anfitriã Francisca Jorge, convidada para o torneio local, parciais de 6/4 e 7/6 (6/3) após 2h02 de partida.

Jogar em uma competição com nível WTA mais baixo foi a fórmula encontrada pela brasileira em acordo com Carlos Comet para recuperar o emocional e ganhar um pouco de ritmo de jogo já mirando Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

A última vitória de Bia Haddad no circuito mundial havia sido na estreia do Aberto de Seul, na Coreia do Sul, dia 17 de setembro. Na ocasião, superou a local Back Da-yeon por 6/4 e 6/3. Foi a última competição da brasileira em 2025. Voltou em Adelaide, no começo do ano, quando iniciou seu calvário em estreias, perdendo nove vezes seguidas - só tinha somado um triunfo em 2026, em qualificatório.