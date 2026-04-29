Bia Haddad arranca vitória de virada e avança às quartas de final na Espanha

Beatriz Haddad Maia sofreu, mas de forma dramática, arrancou uma vitória de virada nesta quarta-feira e avançou às quartas de final do WTA 125 de La Bisbal. A número 1 do Brasil e 69ª do ranking superou a americana Ashley Krueger (108ª) com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3 e confirmou a sua permanência no torneio após uma batalha que durou 2h48.

O resultado de 2 sets a 1 foi importante para tentar marcar uma volta por cima da tenista paulista na temporada. Ela não vencia dois jogos consecutivos desde setembro, no SP Open, quando parou nas quartas de final.

Ela agora aguarda a vencedora do confronto entre Marina Ribera e Aliona Bolsova para conhecer a sua próxima adversária na sequência do WTA 125 de La Bisbal. Em três jogos contra Krueger, a brasileira manteve a invencibilidade de 100%.

O jogo começou com um primeiro set bastante equilibrado e com seguidas quebras de serviço para os dois lados. A partida foi só definida no tie-break. Krueger abriu vantagem de 5 a 2, permitiu a reação de Bia, mas se recuperou a fechou a disputa.

A segunda parcial começou com o mesmo roteiro, mas com a brasileira mais eficiente nas trocas de bola e também na movimentação em quadra. Ela abriu vantagem, apresentou oscilações durante o set ao não confirmar seu saque no sétimo game, mas se recuperou e empatou a partida aplicando um 6/4 quebrando o serviço da americana.