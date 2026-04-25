Bernardinho faz a primeira convocação da seleção masculina de vôlei para a temporada

O técnico Bernardinho divulgou nesta sexta-feira (24) a primeira lista de convocados da temporada 2026 para a seleção brasileira masculina de vôlei.
Com seis nomes, a convocação visa os treinos para a Liga das Nações, que começa em junho. O Brasil estreia em casa, em Brasília (DF), no dia 10, contra o Irã. O ginásio Nilson Nelson será o palco das partidas que acontecem em até o dia 14 e a seleção ainda enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina.
Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição, enfrentando o time da casa, Ucrânia, Itália e Canadá.
No encerramento da fase classificatória, o Brasil vai a Chicago, nos Estados Unidos, e entre os dias 15 e 19 de julho jogará contra a seleção local, além de França, Polônia e China.
A fase final será disputada em Ningbo, na China, entre 29 de julho e 2 de agosto.
Confira os convocados:
- Henrique Honorato (ponteiro) - Ślepsk Suwałki (POL)
- Thiery (central) - Sesi-Bauru (SP)
- Maicon (ponteiro) - Gebze Belediyesi Spor Kulübü (TUR)
- Barreto (central) - Sesi-Bauru (SP)
- Pureza (líbero) - Sesi-Bauru (SP)
- Guilherme Voss (central) - Tours Volley-Ball (FRA)