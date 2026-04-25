Bernardinho faz a primeira convocação da seleção masculina de vôlei para a temporada

Bernaridnho dirigirá a seleção em mais um ciclo. Maurício Val / Divulgação/FV Imagem/CBV

O técnico Bernardinho divulgou nesta sexta-feira (24) a primeira lista de convocados da temporada 2026 para a seleção brasileira masculina de vôlei.

Com seis nomes, a convocação visa os treinos para a Liga das Nações, que começa em junho. O Brasil estreia em casa, em Brasília (DF), no dia 10, contra o Irã. O ginásio Nilson Nelson será o palco das partidas que acontecem em até o dia 14 e a seleção ainda enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina.

Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição, enfrentando o time da casa, Ucrânia, Itália e Canadá.

No encerramento da fase classificatória, o Brasil vai a Chicago, nos Estados Unidos, e entre os dias 15 e 19 de julho jogará contra a seleção local, além de França, Polônia e China.

A fase final será disputada em Ningbo, na China, entre 29 de julho e 2 de agosto.

Confira os convocados: