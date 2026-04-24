Ben Shelton perde em sua estreia no Masters 1000 de Madri

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Dino Prižmić comemora vitória sobre Shelton. Mutua Madrid Open / Divulgação

O estadunidense Ben Shelton, atual número 6 do mundo, sofreu uma eliminação precoce em Madri em sua estreia no torneio, ao perder nesta sexta-feira (24) diante do croata Dino Prižmić, 87º do mundo e vindo do qualifying.

Prižmić derrotou seu adversário - que há cinco dias conquistou o torneio de Munique - com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), conseguindo assim sua primeira vitória na carreira sobre um jogador do Top 10.

O jovem croata, que já havia derrotado o italiano Matteo Berrettini na primeira rodada, precisou de três horas para superar Shelton, que não obteve uma única quebra de serviço.

Na terceira rodada, Prižmić vai enfrentar o vencedor do confronto entre o austríaco Sebastian Ofner e o argentino Tomás Etcheverry.

Mais cedo, o italiano Lorenzo Musetti, número 9 do mundo, teve um início muito melhor em sua campanha no Masters 1000 de Madri, avançando com uma atuação sólida ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz por 6/4 e 7/6 (7/4).

Musetti avançou em jogo equilibrado. Mutua Madrid Open / Divulgação

O italiano terá pela frente na terceira rodada o holandês Tallon Griekspoor, que derrotou o bielorrusso Damir Džumhur por 6/3 e 6/4 .

Musetti, semifinalista de Roland Garros no ano passado, venceu o primeiro set com tranquilidade, mas teve mais dificuldades no segundo.

O italiano salvou dois break points, que teriam dado a vitória no segundo set ao adversário, para forçar o tie-break.

Uma dupla falta do polonês permitiu que Musetti abrisse vantagem e caminhasse para a vitória.

Também nesta sexta-feira, o número um do mundo, Jannik Sinner, enfrenta o francês Benjamin Bonzi.

Sinner é o grande favorito em Madri após a desistência de Carlos Alcaraz devido a uma lesão no punho.

E mais tarde será a vez do brasileiro João Fonseca, de 19 anos, entrar em quadra para enfrentar o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos.

Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Madri:

Simples masculino - 2ª rodada:

Elmer Møller (DIN) 2 x 0 Gabriel Diallo (CAN) 7/5, 3-3 e abandono

Arthur Rinderknech (FRA) x Dusan Lajovic (SRB) 6/3, 6/2

Dino Prižmić (CRO) 2 x 1 Ben Shelton (EUA) 6/4, 6/7 (4/7), 7/6 (7/5)

Emilio Nava (EUA) 2 x 1 Valentin Vacherot (MON) 6/7 (5/7), 7/6 (7/1), 6/3

Jiří Lehečka (CZE) 2 x 1 Alejandro Tabilo (CHI) 3/6, 7/6 (7/3), 6/4

Alex Michelsen (EUA) 2 x 0 Jan-Lennard Struff (ALE) 6/2, 6/1

Tallon Griekspoor (HOL) 2 x0 Damir Džumhur (BIH) 6/3, 6/4

Lorenzo Musetti (ITA) 2 x 0 Hubert Hurkacz (POL) 6/4, 7/6 (7/4)