Ben Shelton elogia 'elétrico' João Fonseca após jogo em Munique: 'Tem uma energia incrível'

Ben Shelton confirmou seu favoritismo diante de João Fonseca, mas teve de lutar bastante para avançar à semifinal do Masters 500 de Munique ao vencer em três sets, todos com parciais de 6/3. Após o duelo, o tenista norte-americano não poupou elogios ao 'elétrico' brasileiro.

Também da nova safra do tênis - tem somente 23 anos -, Shelton havia previsto uma diversão contra João Fonseca na véspera do encontro. E, depois da partida, o sexto do mundo endossou sua previsão, reconhecendo que o brasileiro vendeu caro a derrota.

"Foi um dia muito mais quente hoje (fez muito frio nos dias anteriores em Munique), o que causou mais tênis de saque e ralis mais curtos em comparação com alguns dos dias mais frios. Não os ralis loucos que as pessoas queriam, mas ele é um jogador elétrico", destacou Shelton sobre a agressividade do brasileiro.

"(João Fonseca é) Uma das estrelas em ascensão mais rápidas que vimos no circuito. Tem sido legal ver sua trajetória", elogiou o norte-americano. "Para mim, estar aqui compartilhando a quadra com ele é um privilégio, com certeza. Ele tem uma energia tão incrível e grandes fãs ao redor do mundo. Eu realmente gosto desse tipo de atmosfera."