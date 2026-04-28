Duelo entre Bayern e PSG coloca frente a frente Olise e Dembélé, dois dos melhores jogadores da atualidade. Montagem sobre fotos / Ina Fassbender / AFP / Frank Fife / AFP

Na prática, o confronto é válido pela semifinal. Ainda assim, o duelo entre Bayern de Munique e PSG é tratado como uma espécie de final antecipada da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (28), em Paris, as duas equipes disputam os primeiros 90 minutos do confronto, a partir das 16h. O jogo de volta ocorre na próxima semana, na Alemanha.

Do outro lado da chave, aparecem equipes consideradas tecnicamente inferiores. Atlético de Madrid e Arsenal, os outros semifinalistas, são vistos como um nível abaixo na comparação.

A seguir, GZH lista três motivos que reforçam o rótulo de “final antecipada” para Bayern de Munique x PSG.

Franceses como protagonistas

Vice-campeã do mundo em 2022 e vencedora da edição de 2018, a França tem mais uma geração que entra como favorita para a Copa do Mundo de 2026. E alguns dos principais nomes dessa seleção estarão frente a frente no confronto desta terça-feira.

De um lado, aquele que é considerado o melhor jogador da atualidade: Michael Olise, do Bayern, que marcou contra o Real Madrid no confronto de quartas de final. No PSG, está Ousmane Dembélé, eleito Bola de Ouro em 2025.

Outros franceses também merecem atenção especial, como o atacante Doué, do lado do PSG, e o zagueiro Upamecano, do Bayern.

Ataques afiados

Os números, muitas vezes, também ajudam a explicar o futebol. Nesse caso, eles não mentem: o confronto coloca frente a frente os dois melhores ataques da competição europeia até aqui.

Somando fase de liga e mata-mata, ambas as equipes marcaram 38 gols. O PSG, porém, disputou uma fase a mais — passou pelos playoffs de oitavas de final devido à sua colocação na fase de liga.

Nas oitavas, o PSG goleou o Chelsea nos dois jogos, com oito gols marcados no total. Já o Bayern balançou as redes seis vezes ao eliminar o Real Madrid nas quartas de final. A expectativa, portanto, é de muitos gols ao longo dos 180 minutos (ou mais) de futebol.

Técnicos de primeiro escalão

O duelo também coloca nas casamatas dois dos melhores técnicos da atual geração. Quinze anos separam o espanhol Luis Enrique, do PSG, o belga Vincent Kompany, do Bayern, mas ambos figuram no primeiro escalão do futebol mundial.

Kompany é um herdeiro da escola de Pep Guardiola. Ídolo e ex-capitão do Manchester City, foi comandado pelo técnico espanhol durante sua trajetória no clube inglês. E para muitos, o Bayern pratica hoje o melhor futebol da Europa.