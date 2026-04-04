Bayern vira sobre Freiburg, chega a 100 gols na temporada e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions

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Karl marcou o gol que deu a vitória para o Bayern, aos 52 do segundo tempo. SILAS STEIN / AFP

Uma virada nos minutos finais para ganhar moral antes de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 2 neste sábado (4), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, graças a dois gols de Tom Bischof e outro de Lennart Karl no último suspiro.

O resultado aumenta a vantagem do time bávaro na liderança para 12 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que ainda visita o Stuttgart na rodada.

Três dias antes de encarar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions, o Bayern ficou em situação complicada depois que Johan Manzambi, no primeiro minuto do segundo tempo, e de Lucas Höler aos 26, colocaram o Freiburg com dois gols de vantagem no segundo tempo.

Sem Kane, mas com Bischof

Sem Harry Kane, que estava lesionado, o meio-campista Tom Bischof assumiu a responsabilidade de marcar aos 37 e 46 do segundo tempo, antes do último gol de Karl, aos 52 minutos.

O time de Munique chega assim a 100 gols nesta temporada da Bundesliga, apenas um a menos que o recorde da temporada 1971/1972 (101), com seis jogos ainda por disputar.

Com 73 pontos somados, o Bayern está a caminho do seu 35º título alemão.

O técnico Vincent Kompany optou por deixar Michael Olise e Dayot Upamecano no banco de reservas pensando no jogo contra o Real Madrid.

O veterano goleiro Manuel Neuer retornou de lesão e salvou o Bayern com duas grandes defesas no primeiro tempo.

Leipzig e Leverkusen vencem

Entre os demais jogos deste sábado, o RB Leipzig derrotou o Werder Bremen por 2 a 1 com gols do norueguês Antonio Nusa e do brasileiro Rômulo.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen virou duas vezes o placar para vencer por 6 a 3 Wolfsburg e somar três pontos vitais na luta para terminar no G4.

Alejandro Grimaldo (2), Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman marcaram para o Leverkusen, que fica a quatro pontos do Leipzig.