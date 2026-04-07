Bayern vence na visita ao Real Madrid (2-1) pela ida das quartas da Champions

Num confronto de gigantes europeus que correspondeu às expectativas, o Bayern de Munique mostrou sua força no Santiago Bernabéu com uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid nesta terça-feira (7), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em que o goleiro alemão Manuel Neuer se destacou.
Os gols do atacante colombiano Luis Díaz (41') e do astro inglês Harry Kane (46') deram a vitória ao Bayern diante do time 'merengue', que diminuiu com um gol de Kylian Mbappé (74').
Com essa vitória apertada dos bávaros, o confronto que reúne 21 títulos europeus - 15 para o Real Madrid, seis para o Bayern - permanece em aberto para o jogo de volta, marcado para quarta-feira na Allianz Arena.
- Luis Díaz abre o placar -
O Bayern entrou em campo no Bernabéu sem qualquer receio, com três jogadores pressionando agressivamente até a zona do goleiro do Real Madrid.
Essa ousadia rendeu frutos, e o time de Vincent Kompany desperdiçou chances de abrir o placar, principalmente quando Dayot Upamecano não conseguiu finalizar quando o goleiro Andriy Lunin já estava batido e Álvaro Carreras tirou a bola em cima da linha (9').
Foi justamente esse lateral espanhol que sofreu contra Olise, sempre elegante e eficiente pela direita, e imparável quando avançava com a bola.
No entanto, foi Luis Díaz, bem marcado na esquerda e que mal havia tocado na bola até então, quem se encarregou de abrir o placar.
Kane iniciou a jogada, tocando a bola para Serge Gnabry, que então lançou um passe preciso para Luis Díaz, que não perdoou.
O Real Madrid, incapaz de acompanhar o ritmo de jogo do adversário, depositou todas as suas esperanças na qualidade de seus craques, jogadores decisivos que desequilibram quando têm espaço para correr.
Porém, tanto Kylian Mbappé (15' e 29') quanto Vinícius (18') foram interceptados pela imponente figura de Neuer que, recém-chegado aos 40 anos, não mostrou qualquer sinal de sua recente lesão na panturrilha.
Além do gol sofrido, a outra má notícia para o Real Madrid no primeiro tempo foi o cartão amarelo recebido por Aurélien Tchouaméni, que o impedirá de jogar a partida de volta.
- Kane amplia, Mbappé diminui -
O segundo tempo começou de forma muito parecida com o primeiro: o Real Madrid parecia desarticulado, enquanto o Bayern mostrava ainda mais domínio.
Logo na primeira jogada, Carreras tropeçou e perdeu a bola. Olise tocou para Kane, e o capitão inglês chutou da entrada da área superando Andriy Lunin: 2 a 0 para o time alemão.
O show bávaro continuou, com Olise testando Lunin primeiro de dentro da pequena área (47') e depois da entrada da grande área (56').
Sem conseguir trocar passes, a exigente torcida do Santiago Bernabéu começou a manifestar sua impaciência quando a partida se aproximava da marca de uma hora de bola rolando.
Vinícius foi vaiado ao perder uma chance clara de gol cara a cara com Neuer após uma falha do zagueiro Upamecano (60').
No entanto, a pressão da torcida da casa, combinada com as substituições feitas por Álvaro Arbeloa despertou o gigante adormecido.
Neuer mais uma vez deixou sua marca na partida com uma defesa espetacular, mergulhando para impedir o gol de Kylian Mbappé, que havia acabado de entrar em campo, após um passe de Jude Bellingham.
O Real Madrid enfim assumiu o controle da partida. Um cruzamento de Trent Alexander-Arnold foi finalizado por Mbappé na segunda trave e após alguns segundos para confirmar que a bola havia passado da linha, o gol do time 'merengue' foi confirmado.
Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto. Chutes a gol aconteciam nos dois lado. Foram 40 no total, 20 para cada equipe. Mas o placar permaneceu inalterado.
* AFP