Bayern quebra recorde de gols no Alemão e pode celebrar seu 35º título na próxima rodada

O Bayern de Munique quebrou neste sábado o próprio recorde de gols em uma edição do Campeonato Alemão ao golear o St. Pauli por 5 a 0 no Millerntor Stadion, em Hamburgo. Em 29 rodadas, o time do técnico Vicent acumula 105 gols, média superior a 3,6 por jogo. O ataque mais avassalador da história do campeonato havia sido registrado na temporada 1971/1972 pelo clube de Munique com 101 gols.
Líder com 12 pontos de vantagem sobre Borussia Dortmund (76 a 64), o Bayern pode comemorar seu 35º título alemão na 30ª de 34 rodadas do campeonato. O Borussia visita o Hoffenheim no sábado, enquanto o Bayern enfrenta o Stuttgart no domingo. Um novo triunfo praticamente garante a conquista, qualquer que seja o resultado do vice-líder, já que chegaria a 79 pontos, soma máxima possível ao Dortmund. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols, amplamente favorável ao Bayern (78 a 31).
Com a partida contra o St. Pauli, que tenta fugir do rebaixamento, marcada entre os dois confrontos do Bayern contra o Real Madrid pelas quartas de final da Champions League, Vincent Kompany promoveu sete mudanças no time titular.
Mesmo desfigurado, o Bayern precisou de apenas nove minutos para abrir o placar com Musiala. O segundo gol do meia de 23 anos no Alemão igualou a marca de 101 registrada em 1972. O recorde só foi quebrado e ampliado no segundo tempo, com Goretzka, Olise, Jackson e Guerreiro. Goretzka chegou a marcar novamente nos acréscimos, mas estava impedido.
Artilheiro do Alemão, com 31 gols, Harry Kane ficou no banco, poupado para o confronto com o Real Madrid, na quarta-feira, em Munique. O inglês foi o autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 na partida de ida, na Espanha.