Bayern mostra força, vence Real na Espanha e fica a um empate da semifinal da Champions League

Com grande atuação do experiente goleiro Neuer, o Bayern de Munique mostrou sua força, nesta terça-feira, ao derrotar o Real Madrid, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, na Espanha, em duelo válido pela jogo de ida das quartas de final da Champions League. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 15 (quarta-feira), na Alemanha, quando os anfitriões poderão empatar para ficar com a vaga na semifinal.

O Bayern começou o jogo como se estivesse em Munique. Com menos de um minuto, Laimer já finalizou por cima do travessão dentro da área do Real. Olise de falta levou perigo. Três escanteios foram cobrados em sequência e Kimmich quase fez um 'gol olímpico'. Antes dos dez minutos, Carreras salvou em cima da linha, após chute de Upamecano.

O Real, sem sucesso nos contra-ataques, preferiu apostar na posse de bola, mas encontrou uma defesa alemã muito bem postada. O jeito foi concentrar as jogadas nas bolas alçadas na área e no potencial da individualidade de seus talentosos jogadores.

Aos 15 minutos, Mbappé foi lançado no meio da zaga do Bayern, saiu na frente de Neuer e bateu firme, mas o goleiro alemão foi muito bem na jogada e impediu a abertura do placar. Aos 17, foi a vez de Vinicius Jr parar na bela defesa do lendário arqueiro.

Aos 20 minutos, a disputa estava equilibrada. Um gol poderia sair para qualquer lado. E os times criaram boas oportunidades, mas não conseguiram concretizar em gols.

Aos 41 minutos não teve jeito. Em jogada muito rápida de todo o ataque, Gnabry encontrou Luis Diaz no meio da zaga espanhola para fazer 1 a 0. Explosão dos quatro mil torcedores do Bayern presentes no Bernabéu

Se o Real queria mostrar força no início do segundo tempo, acabou surpreendido. Bayer voltou agressivo, como fizera na primeira etapa, e Kane fez 2 a 0, aos 22 segundos. O time espanhol sentiu o 'golpe' e viu o rival criar mais duas chances em seguida.

No desespero, o Real mostrou falhas na criação, mas aos 15 minutos Vini Jr ganhou um presente de Upamecano, mas perdeu grande chance diante de Neuer. Aos 20, foi a vez de Mbappé parar em grande defesa do goleiro alemão. Dois minutos depois, o atacante francês chutou para fora quase na pequena área.

Aos 28, o Real aproveitou a queda de rendimento do Bayern. Alexander-Arnold, em mais uma participação no ataque, achou Mbappé pelo lado esquerdo para diminuir a vantagem alemã: 2 a 1.