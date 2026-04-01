Bayern e Arsenal avançam às semifinais da Champions feminina

O Bayern de Munique venceu o Manchester United por 2 a 1 com uma virada nos minutos finais, nesta quarta-feira (1º), em Munique, na Alemanha, garantindo assim sua vaga nas semifinais da Champions League feminina onde o atual campeão, o Arsenal, também estará presente, apesar de sua derrota apertada contra o Chelsea.
O triunfo coloca o gigante da Baviera mais perto de um confronto altamente provável contra o Barcelona, que atropelou o Real Madrid por 6 a 2 em Madri no jogo de ida (o de volta está marcado para esta quinta-feira).
Barça e Bayern já se enfrentaram na fase de grupos, ocasião em que a equipe catalã goleou por 7 a 1.
O Barcelona, das estrelas Alexia Putellas e a lesionada Aitana Bonmatí marcou presença nas últimas cinco finais da Champions League feminina, sagrando-se campeão em três delas.
O Bayern se classificou nesta quarta-feira com um placar agregado de 5 a 3 após os confrontos de ida e volta contra o United.
A vitória do Bayern por 3 a 2 em Old Trafford - com destaque para os dois gols da meia-atacante Pernille Harder, torcedora do United desde a infância - havia conferido à equipe alemã a vantagem para este jogo de volta.
Em Manchester, a islandesa Glódís Perla Viggósdóttir (80') e a alemã Linda Dallmann (84') marcaram para o Bayern de Munique.
E horas depois, no clássico londrino, o Arsenal perdeu em Stamford Bridge para o Chelsea (1-0), mas fez valer a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, no Emirates Stadium, para avançar às semifinais.
O único gol da partida saiu nos acréscimos (90'+4), marcado pela alemã Sjoeke Nüsken.
O Arsenal vai enfrentar o Wolfsburg ou o Lyon nas semifinais. As duas equipes disputarão o jogo de volta de seu confronto pelas quartas de final nesta quinta-feira, com o time alemão detendo uma vantagem de 1 a 0 conquistada na partida de ida.
O Chelsea, apesar de seu domínio no futebol inglês ao longo da última década, ainda não conquistou a principal competição de clubes da Europa.
