Um jogo para a história da Champions League. Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, e os alemães venceram por 4 a 3, classificando-se para a semifinal da competição. Os gols da classificação foram marcados nos minutos finais.
Na primeira etapa, cinco gols deram ainda mais emoção para o confronto, que havia sido 2 a 1 para o Bayern em Madri. Arda Güler marcou dois golaços e Mbappé complementou para o Real. Pavlovic, Harry Kane, Luís Díaz e Olise foram os autores dos gols da equipe mandante.
Como foram os lances de Bayern de Munique x Real Madrid
