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Bayern de Munique x Real Madrid: duelo de gigantes deixará um de fora da Champions

Clube alemão venceu a ida, na Espanha, e terá boa vantagem atuando em casa nesta quarta-feira (15), às 16h

Alex Torrealba

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