Bayern de Munique x Real Madrid: duelo de gigantes deixará um de fora da Champions

Bayern de Munique venceu a ida na Espanha. THOMAS COEX / AFP

Um gigante do futebol europeu deixará a Champions League nesta quarta-feira (15). Bayern de Munique e Real Madrid disputam uma das vagas na semifinal e os alemães têm a vantagem nas mãos.

No jogo de ida, na Espanha, vitória por 2 a 1, com gols e Luis Díaz e Harry Kane, enquanto Mbappé descontou para os espanhóis. O duelo da volta promete ser equilibrado e com boas chances de ambos os lados.

A notícia boa para o Real Madrid é que houve chances de marcar. No entanto, o goleiro Neuer fez uma partida praticamente impecável. Caso consiga repetir o volume de oportunidades, o clube espanhol pode sonhar com a virada.

A tendência é de um time mais ofensivo, com Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé em campo. Isso aumenta a qualidade ofensiva, mas prejudica a defensiva.

Bayern dominante em casa

Para muitos, o Bayern de Munique é o melhor clube da Europa nesta temporada. O time treinado por Vincent Kompany sabe controlar o jogo, consegue criar oportunidades diversas no ataque e tem uma defesa sólida.

Com o apoio da torcida, os bávaros disputaram 20 partidas na temporada, com 18 vitórias, um empate e uma derrota. O revés foi contra o Ausburg, pela Bundesliga, por 2 a 1, placar que levaria o duelo contra o Real Madrid à prorrogação.

Qualquer empate ou vitória dos alemães, a vaga para a semifinal será do Bayern de Munique.

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