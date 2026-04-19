Bayern de Munique vence Stuttgart (4-2) e é campeão alemão pela 35ª vez

O Bayern de Munique conquistou o 35º título do Campeonato Alemão em sua história neste domingo (19) - o 13º nas últimas 14 temporadas - após derrotar em casa o Stuttgart por 4 a 2 na Allianz Arena.

Os gigantes bávaros, que ainda estão na disputa pelo título da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, somam 79 pontos na Bundesliga.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, já estão fora do alcance do Borussia Dortmund, que tem 64 pontos.

Após ficar em desvantagem com um gol de Chris Führich para o Stuttgart (21'), o Bayern virou a em seis minutos antes do intervalo, por meio de Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') e Alphonso Davies (37').

No segundo tempo, o astro inglês Harry Kane marcou seu 32º gol na Bundesliga na temporada (o 51º em todas as competições).

A equipe do técnico Vincent Kompany garantiu, assim, sua sétima vitória de virada no campeonato.

Líder do campeonato desde a primeira rodada, em que goleou o Leipzig por 6 a 0, o time de Munique sofreu apenas uma derrota até o momento nesta temporada: um revés por 2 a 1, em casa, diante do Augsburg, em meados de janeiro.

Com 109 gols marcados em 30 jogos do campeonato, o Bayern já superou o antigo recorde da temporada 1971/72, estabelecido pelo time de Gerd Müller, que havia alcançado a marca de 101 gols.

A equipe de Munique segue viva em outras duas competições, com uma semifinal da Copa da Alemanha a ser disputada na quarta-feira, fora de casa, contra o Bayer Leverkusen, e uma semifinal da Liga dos Campeões em dois jogos contra o Paris Saint-Germain (o jogo de ida será no Parque dos Príncipes no dia 28 de abril e o de volta em 6 de maio, na Allianz Arena).

--- Os últimos 15 campeões da Bundesliga:

2026: Bayern de Munique

2025: Bayern de Munique

2024: Bayer Leverkusen

2023: Bayern de Munique

2022: Bayern de Munique

2021: Bayern de Munique

2020: Bayern de Munique

2019: Bayern de Munique

2018: Bayern de Munique

2017: Bayern de Munique

2016: Bayern de Munique

2015: Bayern de Munique

2014: Bayern de Munique

2013: Bayern de Munique

2012: Borussia Dortmund

- Os clubes mais vezes campeões da liga alemã:

35 títulos: Bayern de Munique

9 títulos: Nuremberg

8 títulos: Borussia Dortmund

7 títulos: Schalke 04

6 títulos: Hamburgo

5 títulos: Borussia Mönchengladbach e Stuttgart

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