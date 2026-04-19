Bayern de Munique vence Stuttgart (4-2) e é campeão alemão pela 35ª vez

O Bayern de Munique conquistou o 35º título do Campeonato Alemão em sua história neste domingo (19) - o 13º nas últimas 14 temporadas - após derrotar em casa o Stuttgart por 4 a 2 na Allianz Arena.
Os gigantes bávaros, que ainda estão na disputa pelo título da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, somam 79 pontos na Bundesliga.
Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, já estão fora do alcance do Borussia Dortmund, que tem 64 pontos.
Após ficar em desvantagem com um gol de Chris Führich para o Stuttgart (21'), o Bayern virou a em seis minutos antes do intervalo, por meio de Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') e Alphonso Davies (37').
No segundo tempo, o astro inglês Harry Kane marcou seu 32º gol na Bundesliga na temporada (o 51º em todas as competições).
A equipe do técnico Vincent Kompany garantiu, assim, sua sétima vitória de virada no campeonato.
Líder do campeonato desde a primeira rodada, em que goleou o Leipzig por 6 a 0, o time de Munique sofreu apenas uma derrota até o momento nesta temporada: um revés por 2 a 1, em casa, diante do Augsburg, em meados de janeiro.
Com 109 gols marcados em 30 jogos do campeonato, o Bayern já superou o antigo recorde da temporada 1971/72, estabelecido pelo time de Gerd Müller, que havia alcançado a marca de 101 gols.
A equipe de Munique segue viva em outras duas competições, com uma semifinal da Copa da Alemanha a ser disputada na quarta-feira, fora de casa, contra o Bayer Leverkusen, e uma semifinal da Liga dos Campeões em dois jogos contra o Paris Saint-Germain (o jogo de ida será no Parque dos Príncipes no dia 28 de abril e o de volta em 6 de maio, na Allianz Arena).
--- Os últimos 15 campeões da Bundesliga:
2026: Bayern de Munique
2025: Bayern de Munique
2024: Bayer Leverkusen
2023: Bayern de Munique
2022: Bayern de Munique
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2016: Bayern de Munique
2015: Bayern de Munique
2014: Bayern de Munique
2013: Bayern de Munique
2012: Borussia Dortmund
- Os clubes mais vezes campeões da liga alemã:
35 títulos: Bayern de Munique
9 títulos: Nuremberg
8 títulos: Borussia Dortmund
7 títulos: Schalke 04
6 títulos: Hamburgo
5 títulos: Borussia Mönchengladbach e Stuttgart
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* AFP