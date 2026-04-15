Bayern de Munique elimina Real Madrid e vai enfrentar PSG nas semis da Champions

O Bayern de Munique garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15), após derrotar o Real Madrid por 4 a 3 num espetacular jogo de volta das quartas de final, em que o time espanhol manteve vivas suas esperanças de classificação até o último minuto.

O jogo ficou empatado no intervalo, após um primeiro tempo eletrizante, no qual o Real ficou em vantagem em três ocasiões.

Arda Güler aproveitou uma falha grotesca de Manuel Neuer, que deu um passe errado, e abriu o placar para os visitantes com apenas 34 segundos de jogo.

Aleksandar Pavlovic empatou a partida pouco depois (6') e Güler marcou novamente, numa excelente cobrança de falta (29').

Harry Kane mostrou seu instinto matador empatando novamente para o Bayern (38'), mas o atacante francês Kylian Mbappé restabeleceu a igualdade no placar agregado ao fazer o 3 a 2 para o Real Madrid, ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, o meia francês Eduardo Camavinga complicou o time espanhol ao ser expulso por receber o segundo cartão amarelo quando restavam quatro minutos para o fim.

O Bayern aproveitou e partiu para o ataque. Díaz disparou um chute forte no canto, de fora da área, contando com a ajuda de um desvio (89').

Com o Real pressionando em busca do empate no placar agregado, o Bayern armou um contra-ataque nos acréscimos (90'+4), e Olise desferiu um chute espetacular, com efeito, para garantir a vaga nas semifinais, fase em que aguardam os atuais campeões europeus, comandados por Luis Enrique.

"As duas melhores equipes da Europa vão se enfrentar. Tivemos muitos jogos de alto nível contra o Paris Saint-Germain nos últimos anos. Estou ansioso por isso", disse Joshua Kimmich à DAZN após o jogo.

O Real Madrid, que viu mais uma de suas épicas viradas escapar por entre os dedos na sempre complicada Allianz Arena, foi, mais uma vez, eliminado nas quartas de final, pelo segundo ano consecutivo.

Fora da Copa do Rei e com o título da Liga praticamente fora de alcance, a Champions League era a última tábua de salvação à qual os 'merengues' se agarravam para evitar encerrar mais uma temporada em branco.