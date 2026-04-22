Bayern amplia dias de festas, bate Leverkusen e volta à final da Copa da Alemanha após 5 anos

Maior campeão da Copa da Alemanha com 20 taças, mas fora da disputa desde o título de 2020, o Bayern de Munique continua sua temporada perfeita ao superar o Bayer Leverkusen, fora de casa, por 2 a 0, e voltar à decisão.

O time bávaro vive dias de puro êxtase. Há uma semana, buscou gigante virada sobre o Real Madrid, com gols aos 43 e 49 minutos do segundo tempo, para avançar à semifinal da Champions League com 4 a 3. No domingo, anotou 4 a 2 no Stuttgart para celebrar mais um título da Bundesliga, seu 13º nas últimas 14 disputas.

Vincent Kompany avisou, no jogo passado, que não haveria celebração do título por causa do tamanho da missão da Copa da Alemanha. O treinador queria acabou com e jejum de seis anos sem ir à decisão e pregou concentração total.

O elenco bávaro abraçou a ideia e fez festa nesta quarta-feira com gols de Kane e Luís Díaz. O rival da decisão, agendada para o Estádio Olímpico de Berlim sairá do duelo entre Stuttgart e Freiburg, nesta quinta-feira.

Mesmo visitante, o campeão da Bundesliga tomou as ações em belo jogo em Leverkusen e demorou apenas 21 minutos para tirar o zero do placar. Após cobrança rápida de lateral, Luís Diaz recebeu pela direita e cruzou para trás. Kane dominou e girou para mandar sem chances de defesas e comemorar seu 52º gol na temporada perfeita no Bayern.

O Leverkusen buscou a igualdade a todo custo e não fosse milagre de Neuer, teria conseguido. Depois de falhas contra o Real Madrid, o goleiro voltou à fase de excelência e vibrou como se tivesse anotado um gol. A festa ficou completa com Luís Diaz definindo nos acréscimos do segundo tempo.