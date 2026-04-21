Barra e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Ressacada, em Santa Catarina.
Escalações para Barra x Corinthians
Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Warley (Matheus Barbosa); Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas. Técnico: Bernardo Franco.
Corinthians: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Allan (Raniele), Matheus Pereira, Dieguinho (Rodrigo Garro) e Jesse Lingard; Kayke e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Barra x Corinthians
Rafael Rodrigo Klein (RS) auxiliado por Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Onde assistir a Barra x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime.