Barcelona volta a golear Real Madrid e vai à semifinal da Champions feminina

Com uma goleada por 6 a 0 nesta quinta-feira (2), e um placar agregado de 12 a 2, o Barcelona eliminou o arquirrival Real Madrid e avançou à semifinal da Liga dos Campeões feminina, evidenciando mais uma vez a enorme disparidade entre os dois gigantes do futebol espanhol na categoria.
O time catalão, atual vice-campeão europeu, terá como próximo adversário o Bayern de Munique, que na quarta-feira eliminou o Manchester United.
Depois da vitória por 6 a 2 na ida, o jogo de volta no Camp Nou foi uma mera formalidade.
Os gols da partida saíram dos pés da duas vezes Bola de Ouro Alexia Putellas, que completou 500 jogos com a camisa do Barça, aos oito do primeiro tempo, Caroline Graham Hansen, aos 15 do primeiro e 10 do segundo, Irene Paredes aos 27, Ewa Pajor aos 34 e Esmee Brugts , aos 29 da etapa final.
Apesar da ausência da estrela Aitana Bonmatí, o Barcelona passeou diante dos 60 mil espectadores no Camp Nou, o quarto maior público da história da Champions feminina.
— Fizemos um bom trabalho na semana passada, como equipe, para podermos vir aqui hoje [com a vantagem], e queríamos fazer uma boa partida para todos os torcedores que vieram— disse Graham Hansen à emissora catalã TV3.
— Obviamente, ajuda quando se tem 60 mil, 80 mil ou 90 mil torcedores, porque eles nos apoiam e nos ajudam a sufocar o adversário— acrescentou a atacante norueguesa do Barça.
A outra semifinal da Champions feminina será entre Arsenal, classificado na quarta-feira em duelo contra o Chelsea, e Lyon, que horas depois da vitória do Barcelona precisou ir à prorrogação contra o Wolfsburg e venceu por 4 a 0 (4 a 1 no placar agregado).
