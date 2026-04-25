Barcelona vence Getafe (2-0) e fica ainda mais perto do título do Espanhol

O Barcelona deu um passo importante rumo à conquista do título de LaLiga neste sábado (25), com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Getafe, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com os gols de Fermín (45+1') e Marcus Rashford (74') o time blaugrana conquistou os três pontos e aumentou sua vantagem sobre o Real Madrid, que na sexta-feira, em Sevilha, ficou no empate em 1 a 1 com o Betis.

O Barça consolidou sua liderança da tabela mantendo agora uma distância confortável de onze pontos em relação aos 'merengues', restando cinco rodadas para o fim, com quinze pontos em disputa.

Diante desse cenário, o time catalão poderá garantir o bicampeonato de LaLiga já na próxima rodada, caso vença o Osasuna em Pamplona e o Real Madrid não consiga vencer fora de casa o Espanyol.

A equipe culé encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória contra o Getafe, chegando à partida deste sábado desfalcada de seu astro Lamine Yamal, que está afastado devido a uma lesão muscular que o tirará do restante da temporada.

Sem o camisa 10 do Getafe, Flick recorreu mais uma vez ao veterano Robert Lewandowski, que deu um susto logo no início com uma cabeçada em que a bola passou por cima do travessão (4'), embora só tenha conseguido colocar seu time em vantagem no intervalo.

Pedri deu um lançamento preciso para Fermín, que recebeu e finalizou na saída do goleiro David Soria (45+1').

O Barça conseguiu, assim, abrir o placar após um primeiro tempo em que teve dificuldades para encontrar espaços na sólida defesa do Getafe.

Com o placar a seu favor, o Barcelona adotou uma postura diferente, mantendo a posse de bola e esperando que o adversário avançasse para tentar explorar os espaços abertos.

Dani Olmo poderia ter ampliado a vantagem após receber um passe na área de Jules Koundé da direita, mas seu chute foi defendido por Soria (52').

O Barça manteve o controle da partida até conseguir marcar o gol que garantiu a vitória, quinze minutos antes do apito final.

O inglês Rashford aproveitou um lançamento longo de Lewandowski, arrancou em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro do Getafe, marcando o gol que garantiu a vitória (74').

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Betis - Real Madrid 1 - 1

Sábado, 25 de abril

Alavés - Mallorca 2 - 1

Getafe - Barcelona 0 - 2

(13h30) Valencia - Girona

(16h00) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao

Domingo, 26 de abril

(09h00) Rayo Vallecano - Real Sociedad

(11h15) Real Oviedo - Elche

(13h30) Osasuna - Sevilla

(16h00) Villarreal - Celta Vigo

Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Espanyol - Levante

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 85 33 28 1 4 87 30 57

2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37

3. Villarreal 62 32 19 5 8 57 37 20

4. Atlético de Madrid 57 32 17 6 9 53 35 18

5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8

6. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6

7. Celta Vigo 44 32 11 11 10 44 41 3

8. Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0

9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11

10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2

11. Rayo Vallecano 38 32 9 11 12 30 38 -8

12. Espanyol 38 32 10 8 14 37 49 -12

13. Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13

14. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12

15. Alavés 36 33 9 9 15 38 49 -11

16. Mallorca 35 33 9 8 16 41 51 -10

17. Elche 35 32 8 11 13 42 49 -7

18. Sevilla 34 32 9 7 16 39 53 -14

19. Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13

20. Real Oviedo 28 32 6 10 16 25 49 -24

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