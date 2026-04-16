Barcelona protesta na Uefa contra arbitragem na Champions: 'Prejuízos esportivos e financeiros'

Dois dias após fazer insuficientes 2 a 1 na visita ao Atlético de Madrid e ser eliminado da Champions League nas quartas de final, o Barcelona fez nova queixa à Uefa contra a arbitragem - já havia reclamado no primeiro jogo. O clube alega que não foram cumpridas as regras do jogo na eliminatória, o que causou "prejuízos esportivos e financeiros."

"O FC Barcelona apresentou uma queixa à Uefa relativa à atuação da arbitragem nos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O clube considera que, nos dois jogos da eliminatória, várias decisões da arbitragem foram tomadas em desacordo com as regras do jogo, resultantes de uma aplicação incorreta do regulamento e da falta de intervenção adequada do sistema VAR em lances de clara relevância", divulgou os catalães, em nota oficial nesta quinta-feira.

Depois de reclamar do VAR não ter acionado o árbitro para anotação de uma penalidade no jogo da ida e um consequente vermelho ao zagueiro Pubill por ter segurado a bola com a mão após Musso ter cobrado o tiro de meta, a bronca da vez é pela não coibição das faltas duras. O Barcelona queria que o árbitro advertisse os rivais e ainda cobrou uma expulsão de Koke - nenhum amarelo foi dado ao Atlético no duelo de volta.

"Segundo o FC Barcelona, o acúmulo desses erros teve um impacto direto no andamento das partidas e no resultado final do confronto, causando prejuízos esportivos e financeiros significativos ao clube", continuou.

A Uefa tinha recusado as reclamações do Barcelona no jogo de ida, alegando ser "inadmissível" a reclamação catalã. Mesmo assim, o clube volta a protestar, se colocando à disposição para ajudar a arbitragem.