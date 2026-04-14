Barcelona precisa furar retranca do Atlético de Madrid para chegar na semifinal da Champions

Lamine Yamal terá difícil missão contra a defesa do Atlético de Madrid. JOSEP LAGO / AFP

Na atual temporada europeia, Atlético de Madrid e Barcelona estão protagonizando grandes confrontos e ainda resta um em aberto — justamente o que definirá um dos semifinalistas da Champions League. No jogo de ida, o Atleti venceu o Barça por 2 a 0, em pleno Camp Nou, levando uma grande vantagem para a volta.

Nesta terça-feira (14), às 16h, as equipes se enfrentam no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. O Barcelona terá a difícil missão de furar a retranca que Diego Simeone deve montar para segurar o placar conquistado no primeiro jogo.

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Já são cinco partidas disputadas entre os clubes na temporada, com três vitórias do Barça e duas do Atleti. No Campeonato Espanhol, os catalães venceram ambas. O outro triunfo foi na Copa do Rei, em um cenário bastante parecido com o da Champions.

Na semifinal do torneio, o Atlético de Madrid venceu o jogo de ida, em casa, por 4 a 0, encaminhando o confronto. Na volta, no Camp Nou, o Barcelona conseguiu furar a defesa de Diego Simeone, mas não de forma suficiente para a classificação. Triunfo por 3 a 0.

Esperança do Barcelona

Uma ausência bastante sentida pelo Barcelona é a de Raphinha, que se machucou durante amistoso da Seleção Brasileira contra a França. Ele ficou de fora da ida e sua presença na volta ainda é dúvida, pois teve uma lesão muscular na coxa.

O atacante brasileiro vem tendo outra boa temporada, com 31 jogos, 19 gols e sete assistências pelo Barça. Sem Raphinha, o técnico Hansi Flick optou por Marcus Rashford no lado esquerdo do ataque. O inglês até criou boas oportunidades no primeiro jogo, mas pecou nas finalizações.

Caso o brasileiro não consiga jogar, a tendência é de repetição do ataque com Rashford, Lewandowski e Lamine Yamal. O jovem espanhol segue sendo a principal esperança de uma remontada a favor do Barcelona.

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