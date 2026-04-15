Barcelona está atrás de nova joia do Palmeiras que tem multa de R$ 590 milhões

O Barcelona corre contra o tempo para contratar Eduardo Conceição, nova joia do Palmeiras que se destaca pela seleção na disputa do Sul-Americano sub-17. O jogador de apenas 16 anos tem multa rescisória de quase R$ 590 milhões (100 milhões de euros), quantia que o clube catalão estaria a disposto a pagar. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As.

Natural de São Paulo, Eduardo chegou ao Palmeiras na infância, aos 8 anos, em 2018. Depois de se destacar no título do Campeonato Paulista sub-15 na última temporada, o garoto integrou o elenco palmeirense na disputa da Copinha deste ano. O jovem tem contrato com o clube alviverde até o fim de 2029.

"Em Barcelona não querem cometer erros do passado, como Endrick, Estêvão ou Rayan mais recentemente. Portanto, o time blaugrana tem saído na frente para fechar a contratação de Eduardo Conceição. Uma negociação relâmpago marcada pela boa sintonia que existe com seu meio e com o próprio Palmeiras, aberto a negociar por sua pérola, embora dentro dos limites. Porque, e como eles vão avançar do Brasil, têm muitos clubes que estão atrás do atacante", explicou a publicação.

Além de Barcelona, Manchester City e Chelsea são outros clubes interessados em Eduardo. Segundo a ESPN, o time de Manchester, por exemplo, fez uma oferta ao Palmeiras de cerca de R$ 235 milhões (40 milhões de euros) pelo jogador, a maior apresentada até o momento. Por outro lado, o time londrino aguarda para lançar sua primeira proposta formal.

Apesar da multa rescisória de mais de meio bilhão, o Palmeiras, que é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador, espera negociar a promessa por cerca de R$ 294,6 milhões (50 milhões de euros), incluindo valores fixos e bônus.

"Um jogador 'especial' e 'diferente dos demais' pelo qual o Palmeiras quer fechar outro acordo multimilionário", detalhou o As. Na imprensa do Velho Continente, o talento de Eduardo é comparado ao de Estêvão, última grande revelação palmeirense e que atualmente está no Chelsea.

"Poderia ostentar seus números e estatísticas; mas para conhecer a categoria do futebolista, basta sentar e ver a capacidade que ele tem de entender o jogo. Imaginativo, rápido e, como todo bom brasileiro: muito habilidoso", publicou o jornal.