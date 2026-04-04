Barcelona bate Atlético de virada no Espanhol e aquece prévia pelas quartas da Champions

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Lewandowski (D) foi decisivo. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Atlético de Madrid e Barcelona fizeram um duelo digno de gigantes espanhóis neste sábado (4) extremamente quente e movimentado desde o apito inicial. O embate ainda valeu como uma prévia, já que os times vão se reencontrar pela Champions League, em 8 e 14 de abril. Robert Lewandowski, que entrou na segunda etapa, mudou a história da partida e marcou aos 42 minutos para garantir, por 2 a 1, a sexta vitória seguida dos catalães em La Liga.

Pensando em La Liga, a vitória era mais interessantes para o Barça, que segue firme e forte na busca pelo título. Já o Atlético entrou em campo no Metropolitano sem chances de levantar o troféu no fim da temporada. O time de Diego Simeone precisava dos três pontos para se manter como um sólido candidato à classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Barcelona mantém uma distância confortável na tabela de classificação para o vice-líder Real Madrid, que mais cedo neste sábado perdeu para o Mallorca por 2 a 1. São 76 pontos contra 69 dos merengues, restando oito rodadas para o fim do Espanhol. O Atlético, por sua vez, estaciona nos 57 na 4ª colocação.

Filho do chefe, Giuliano Simeone abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, após lindo passe vindo da defesa, o meia-atacante recebeu de cara para Joan García e só teve trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

O troco não demorou e veio com Marcus Rashford, que igualou o placar. Aos 41, o atacante inglês fez bela jogada pela esquerda, tabela com Dani Olmo no entrada da área e chutou por debaixo das pernas do goleiro Musso.

O primeiro tempo ainda teve espaço para fortes emoções com a falta de Nico González em Lamine Yamal nos minutos finais. Ele cometeu dura falta em ataque promissor do Barcelona e foi punido com um segundo cartão amarelo. Porém, o VAR chamou o árbitro, que decidiu pelo vermelho direto por se tratar de uma chance clara de gol.

O Barcelona subiu dos vestiários com um a mais e Hansi Flick optou por mexer no time. Porém, o jogo quase voltou a ficar dez contra dez quando Gerard Martín recebeu cartão vermelho direto com menos de dois minutos de bola rolando após pisar no tornozelo de Thiago Almada, em uma imagem bastante forte. O VAR chamou e o árbitro trocou o cartão de vermelho para amarelo. Um membro da comissão do Atlético acabou sendo expulso por reclamação.

Depois dos primeiros minutos, o jogo deu uma esfriada. As equipes passaram a ficar mais cautelosas e o ritmo ficou mais lento. Foi o Barcelona quem ficou mais próximo do segundo gol com boas chegas de Ferrán Torres, mas Musso fez excelentes defesas para evitar o pior para o Atlético.

Dentre as mudanças de Flick, destaque para Lewandowski, que entrou na vaga de Rashford. Aos 42 da segunda etapa, o polonês precisou apenas que a bola batesse em seu ombro após rebote de Musso, que espalmou no jogador catalão após boa jogada de João Cancelo, que deixou Almada no chão duas vezes.