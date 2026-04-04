Esportes

Rivalidade em campo

Barcelona bate Atlético de virada no Espanhol e aquece prévia pelas quartas da Champions

Lewandowski marcou o gol decisivo e garantiu a sexta vitória consecutiva do Barcelona, que soma 76 pontos em La Liga.

Estadão Conteúdo

Sergio Neto

Zero Hora

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