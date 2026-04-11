Barça goleia Espanyol (5-0) e fica mais perto do título de LaLiga

Uma sequência invicta que continua e um título agora ao alcance: após a vitória por 4 a 1 no clássico catalão contra o Espanyol neste sábado (11), o Barcelona deu mais um passo rumo ao seu 29º título de LaLiga.

O triunfo dos 'culés' ganha ainda maior relevância com o fato de o Real Madrid ter cedido um empate em casa (1-1) na sexta-feira diante da outra equipe catalã do campeonato espanhol, o Girona.

Esta 16ª vitória em 16 jogos em casa pela LaLiga nesta temporada permite ao Barça (1º, 79 pontos) ampliar ainda mais sua vantagem na liderança, abrindo nove pontos de diferença sobre o Real Madrid (2º, 70 pontos).

- Gol e 2 assistências de Yamal -

A apenas três dias da difícil missão de conseguir uma virada no jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, os atuais campeões espanhóis deram um passo gigantesco rumo ao bicampeonato.

A vitória veio graças a dois gols do atacante espanhol Ferran Torres (9' e 25') somados a mais dois gols marcados na reta final da partida: um do prodígio catalão Lamine Yamal (87'), que anteriormente já havia dado duas assistências, e outro do inglês Marcus Rashford (89').

Restando sete rodadas para o fim do campeonato, e com um 'El Clásico' ainda a ser disputado no Camp Nou no início de maio, os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick seguem no caminho certo para alcançar a simbólica marca dos 100 pontos.

"Uma vantagem de nove pontos é excelente, mas nada está definido ainda. Enquanto não formos oficialmente coroados campeões, não aceitarei que meus jogadores atuem como se tudo já estivesse decidido", afirmou o treinador alemão.

O meia-atacante do Espanyol, Pol Lozano, havia diminuído a diferença no segundo tempo com um chute da entrada da área (56').

Após um início de temporada promissor, o Espanyol ainda não conquistou nenhuma vitória até o momento neste ano.

Em relação ao desafio de uma 'remontada' na Champions League (após a derrota na ida por 2 a 0 no Camp Nou), Flick se manteve otimista. "Para mim, não é que precisemos de um milagre. Precisamos apenas fazer o nosso jogo perfeito (...) Todos estão prontos, e todos nós dizemos: 'Ok, somos capazes de fazer isso'."

- Elche deixa zoa de rebaixamento -

Horas antes, a Real Sociedad (7ª, 42 pontos) desperdiçou a oportunidade de alcançar o Celta de Vigo (6º, 44 pontos) na briga por uma vaga nas competições europeias, permitindo que o Alavés (15º, 33 pontos) arrancasse um empate em 3 a 3 nos acréscimos (90'+7), graças a um gol do ítalo-argentino Lucas Boyé.

Na parte inferior da tabela, o Elche (16º, 32 pontos) saiu provisoriamente da zona de rebaixamento ao derrotar o Valencia (14º, 35 pontos) por 1 a 0, um resultado que obriga o Sevilla a buscar um resultado positivo na noite deste sábado, contra o Atlético de Madrid (4º, 57 pontos).

O técnico dos 'Colchoneros', Diego Simeone, cujo time já está fora da briga pelo título há várias semanas, optou por escalar um time bastante modificado, poupando os dez jogadores de linha que foram titulares na partida de ida das quartas de final, na quarta-feira, contra o Barça com o objetivo de se preparar para o jogo de volta.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Real Madrid - Girona 1 - 1

Sábado, 11 de abril

Real Sociedad - Alavés 3 - 3

Elche - Valencia 1 - 0

Barcelona - Espanyol 4 - 1

Sevilla - Atlético de Madrid

Domingo, 12 de abril

(09h00) Osasuna - Betis

(11h15) Mallorca - Rayo Vallecano

(13h30) Celta Vigo - Real Oviedo

(16h00) Athletic Bilbao - Villarreal

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Levante - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 54

2. Real Madrid 70 31 22 4 5 65 29 36

3. Villarreal 58 30 18 4 8 54 35 19

4. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20

5. Betis 45 30 11 12 7 44 37 7

6. Celta Vigo 44 30 11 11 8 44 37 7

7. Real Sociedad 42 31 11 9 11 49 48 1

8. Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4

9. Osasuna 38 30 10 8 12 36 37 -1

10. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 -11

11. Athletic Bilbao 38 30 11 5 14 32 43 -11

12. Girona 38 31 9 11 11 33 45 -12

13. Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6

14. Valencia 35 31 9 8 14 34 46 -12

15. Alavés 33 31 8 9 14 35 46 -11

16. Elche 32 31 7 11 13 39 47 -8

17. Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12

18. Sevilla 31 30 8 7 15 37 50 -13

19. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16

20. Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 -27

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