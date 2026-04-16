Barça apresenta reclamação à Uefa sobre 'erros' de arbitragem contra o Atlético de Madrid

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, e sentindo-se prejudicado por diversas decisões da arbitragem, o Barcelona apresentou uma nova reclamação à Uefa nesta quinta-feira (16), conforme anunciou o clube espanhol.

O Barça emitiu um comunicado observando que várias decisões tomadas durante o confronto contra o Atlético (que terminou 3 a 2 no placar agregado) não estavam "em conformidade com as regras do jogo, como resultado de uma aplicação incorreta do regulamento e de uma falta de intervenção adequada por parte do sistema VAR".

O clube catalão, que terminou as duas partidas com dez jogadores após as expulsões de Pau Cubarsí no jogo de ida e de Eric García no de volta, se sente prejudicado por diversas decisões controversas, particularmente dois possíveis pênaltis que não motivaram a intervenção da arbitragem de vídeo.

O árbitro francês Clément Turpin apitou o jogo de volta em Madri, na terça-feira, partida vencida pelo Barça por 2 a 1.

"O acúmulo desses erros teve um impacto direto no desenrolar das partidas e no resultado final do confronto, resultando em perdas esportivas e financeiras significativas para o clube", declarou o atual campeão espanhol.

O cinco vezes campeão europeu "reitera os pedidos anteriormente submetidos à Uefa" e se coloca à disposição para "colaborar com a entidade a fim de aprimorar o sistema de arbitragem e garantir uma aplicação mais rigorosa, justa e transparente" do regulamento.

A entidade máxima do futebol europeu já havia declarado "inadmissível" a reclamação inicial do Barcelona referente a um possível toque de mão do zagueiro do Atlético, Marc Pubill, durante um tiro de meta no jogo de ida.