Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Escalações para Bahia x Remo
Bahia: Leo Vieira; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Marcelinho, Jaderson e Jajá; Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para Bahia x Remo
Alex Gomes Stefano (RJ) auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves (RJ). VAR: Emerson de Almeida Ferreira.
Onde assistir à Bahia x Remo
A partida será transmitida ao vivo pelo sportv e Premiere