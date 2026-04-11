Avaí arranca empate com o Sport no último lance na Ilha do Retiro pela Série B

A Ilha do Retiro foi palco de um grande duelo pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Neste sábado, o Sport parecia que somaria a segunda vitória seguida, mas cedeu empate ao Avaí por 2 a 2 no último lance, marcado por Sorriso.
Com o resultado, as equipes continuam invictas, porém em situações diferentes: o Sport ocupa a 8ª posição e soma seis pontos, enquanto o Avaí totaliza oito pontos e lidera. Os times voltam a campo, pela quinta rodada, no próximo sábado: os pernambucanos visitam o América-MG, às 18h, na Arena Independência, já os avaianos recebem a Ponte Preta, às 20h30, na Ressacada.
Fazendo valer o fator casa, o Sport começou dominante, enquanto o Avaí ficou mais retraído, mas ambos sem criatividade ao ter a posse. O domínio até seguiu favorável, porém foi o time catarinense que saiu à frente na primeira grande chance: após tentativa de cruzamento pela direita, a bola explodiu na mão de Zé Marcos; Luiz Henrique cobrou e abriu o placar.
Apesar da desvantagem, a equipe pernambucana foi para cima tentando empatar e conseguiu em chute de Felipinho, contudo a arbitragem marcou impedimento. O jogo ficou sem muita emoção até o último minuto, quando o árbitro marcou mão de Zé Ricardo depois de chamado do VAR; Barletta bateu o pênalti com segurança e deixou tudo igual.
Na volta para o segundo tempo, o Sport foi a campo com duas novidades, já o Avaí se manteve inalterado: Clayson e Biel saíram para as entradas de Carlos De Pena e Iury Castilho, nesta ordem. Assim, saiu uma boa chance: De Pena cobrou falta na área e Perotti cabeceou para defesa de Léo Aragão. Pouco depois, o meia uruguaio bateu tiro livre direto e acertou o travessão.
Até demorou, mas enfim saiu a primeira grande oportunidade do Avaí na etapa final. Após escanteio no meio da área, Allyson testou para defesaça de Thiago Couto. Na sequência, Iury Castilho recebeu na medida de Yago Felipe, dominou e encobriu com força em vez de bater na direção da barra.
Nos últimos minutos, a partida ficou em aberto, contudo, o Sport teve o domínio ofensivo. Castilho saiu de frente para o gol e chutou em cima de Léo Aragão.
Na sequência, a Ilha do Retiro explodiu: Marlon Douglas cruzou rasteiro, Iury furou e De Pena, sem muita força, deu um desvio crucial para o fundo da rede, aos 43. No último lance, porém, aos 50, Sorriso frustrou a torcida ao ser lançado e bater na saída de Thiago Couto.
FICHA TÉCNICA
SPORT 2 X 2 AVAÍ
SPORT - Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Gabriel (Marlon), Zé Lucas e Biel (Carlos De Pena); Barletta, Perotti (Gustavo Maia) e Clayson (Iury Castilho). Técnico: Márcio Goiano (interino).
AVAÍ - Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Baldini e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vitor, Luiz Henrique (Del Piagi) e Jean Lucas (Cristiano); Thayllon (Sorriso) e Walace França (Isaías). Técnico: Cauan de Almeida.
GOLS - Luiz Henrique, aos 18 minutos, e Barletta, aos 53 do primeiro tempo; Carlos De Pena aos 43 minutos, e Sorriso, aos 50 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Barletta e Marlon (SPT); Luiz Henrique, Wallison, Zé Ricardo, Paulo Vitor, Douglas Teixeira e Sorriso (AVA).
ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).
PÚBLICO - 10.715.
RENDA - R$ 368.672,00.
LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).