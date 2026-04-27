Atual campeão do Madrid Open, Ruud bate espanhol e vai encarar Tsitsipas nas oitavas

O norueguês Casper Ruud segue sua defesa do título do Masters 1000 de Madrid. Nesta segunda-feira (27), ele derrotou o local Alejandro Davidovich Fokina, 24º do ranking, por tranquilos 6/3 e 6/1, em apenas 1h20min de jogo e está nas oitavas de final.
Ruud busca se tornar o terceiro bicampeão consecutivo do torneio, após as vitórias dos espanhóis Rafael Nadal (2013 e 2014) e Carlos Alcaraz (2022 e 2023).
Nas oitavas, o atual número 15 do mundo vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, vice da edição de 2019, que passou pelo qualifier espanhol Daniel Mérida em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.
Esta será a sétima vez que eles irão se enfrentar e o retrospecto mostra empate em 3 a 3. No saibro são quatro jogos, com duas vitórias para cada, sendo que o norueguês levou a melhor na terceira rodada de Madri em 2021.
Belga surpreende Aliassime
Apontado com uma das revelações do circuito, assim como João Fonseca, Learner Tien, Rafael Jódar e Jakub Menšík, o belga Alexander Blockx conquistou a maior vitória de sua carreira.
Em jogo onde cometeu apenas 10 erros não forçados, ele derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime, quinto do ranking e vice em Madri em 2024. As parciais foram de 7/6 (7/3) e 6/3, após 1h33min.
Número 60 do mundo, Blockx terá como adversário de oitavas de final o argentino Francisco Cerúndolo, 20º da ATP e semifinalista na capital espanhola no ano passado, que venceu o italiano Luciano Darderi (22º) por 6/2 e 6/3.