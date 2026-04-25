Atual campeão, Ruud atropela Munar em sua estreia no Masters 1000 de Madri

O atual campeão Casper Ruud não deu chances neste sábado (25) ao espanhol Jaume Munar, a quem derrotou por 6/0 e 6/1 em sua partida de estreia no Masters 1000 de Madri.
O norueguês precisou de apenas 65 minutos para superar com facilidade o espanhol, que havia chegado à segunda rodada após derrotar o cazaque Alexander Shevchenko.
Ruud, que defende o título conquistado em 2025, enfrentará na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich, que havia derrotado seu compatriota Pablo Carreño Busta mais cedo, por duplo 6/3.
O argentino Francisco Cerúndolo também avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Yannick Hanfmann por 6/1 e 7/5, em uma hora e quarenta minutos.
Cerúndolo, número 20 do mundo e semifinalista em Madri em 2025, dominou o primeiro set, mas Hanfmann se mostrou um adversário mais aguerrido na segunda parciail.
O alemão reagiu a duas quebras de serviço para empatar em 5-5, mas Cerúndolo quebrou o saque do adversário novamente abrindo 6-5 e fechar a partida em seu próprio saque.
Na próxima rodada, Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi, que praticamente não deu chances ao irmão do argentino, Juan Manuel Cerúndolo. Darderi venceu em sua estreia na Caja Mágica, por 6/1, 6/3.
O russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, também avançou, ao derrotar o australiano Adam Walton por 6/2 e 6/3 na segunda rodada.
Resultados deste sábado do Masters 1000 de Madri:
Simples masculino - 2ª rodada:
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2 x 0 Pablo Carreño Busta (ESP) 6/3, 6/3
- Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Jaume Munar (ESP) 6/0, 6/1
- Francisco Cerundolo (ARG) 2 x 0 Yannick Hanfmann (ALE) 6/1, 7/5
- Alexander Blockx (BEL) 2 x 1 Brandon Nakashima (EUA) 3/6, 6/3, 6/4
- Karen Khachanov (RUS) 2 x 0 Adam Walton (AUS) 6/2, 6/3
- Jakub Mensík (CZE) 2 x 0 Martin Damm Jr. (EUA) 6/3, 6/4
- Luciano Darderi (ITA) 2 x 0 Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6/1, 6/3
