Atlético-MG x Ceará: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Escalações para Atlético-MG x Ceará

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Thomás Pérez, Alan Franco (Maycon) e Victor Hugo; Hulk, Reinier (Cassierra) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Lucas Lima e Juan Alano; Vina, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.

Arbitragem para Atlético-MG x Ceará

Bráulio da Silva Machado (SC) auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Onde assistir à Atlético-MG x Ceará