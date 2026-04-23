Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Escalações para Atlético-MG x Ceará
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Thomás Pérez, Alan Franco (Maycon) e Victor Hugo; Hulk, Reinier (Cassierra) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.
Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Lucas Lima e Juan Alano; Vina, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.
Arbitragem para Atlético-MG x Ceará
Bráulio da Silva Machado (SC) auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Onde assistir à Atlético-MG x Ceará
A partida será transmitida ao vivo por SporTV e Premiere.