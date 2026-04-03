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Atlético-MG faz primeiro tempo avassalador e bate a Chapecoense na Arena Condá

Com a vitória por 4 a 0, Atlético-MG chega a 11 pontos e encerra invencibilidade da Chapecoense em casa.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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