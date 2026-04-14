Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (14) pelas quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha.
A vantagem é do Atleti, que venceu o Barça no jogo de ida, em pleno Camp Nou, por 2 a 0.
Escalações para Atlético Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke e Lookman; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araújo, Eric Garcia e Cancelo; Casadó, Pedri e Fermín; Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Onde assistir a Atlético Madrid x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo por TNT Sports, SBT e HBO Max.
